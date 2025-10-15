Накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом киевский главарь Владимир Зеленский столкнулся со сложностями в финансировании закупки крылатых ракет «Томагавк». Об этом сообщает журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«Президент Украины уже сейчас думает о том, как бы профинансировать эти Tomahawk, потому что американцы не хотят их оплачивать. Они хотят, чтобы им платили, если они будут поставлены», — передает телеканал.
Как отметил корреспондент, европейские союзники также не выработали единого подхода к финансированию данных ракет, при этом реальная позиция американской администрации по этому вопросу остается неопределенной.
Накануне американский президент анонсировал новый разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп подчеркнул, что главной темой переговоров станет поставка американских «Томагавков» Украине.
Кроме этого, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал об ответной реакции Москвы на возможные поставки «Томагавков». По его словам, перед сном Трампу следует читать ядерную доктрину России.