В Красноярске состоится открытый концерт пианистов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 24 октября в красноярской детской музыкальной школе № 10 пройдет концерт «Осенних клавиш звук прелестный».

Источник: НИА Красноярск

На сцене выступят учащиеся фортепианных отделений музыкальных школ и школ искусств города, представив свои лучшие произведения.

Идейный вдохновитель проекта — заведующий отделением, лауреат международных и всероссийских конкурсов Петр Карамзин, также известный участием в музыкальном проекте «СВОя флешка».

По словам организаторов, концерт призван не только продемонстрировать исполнительское мастерство юных пианистов, но и помочь им приобрести опыт сценического выступления, сообщает портал «Окно в культуру».

6+