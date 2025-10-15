В Красноярске состоится открытый концерт пианистов

На сцене выступят учащиеся фортепианных отделений музыкальных школ и школ искусств города, представив свои лучшие произведения.
Идейный вдохновитель проекта — заведующий отделением, лауреат международных и всероссийских конкурсов Петр Карамзин, также известный участием в музыкальном проекте «СВОя флешка».
По словам организаторов, концерт призван не только продемонстрировать исполнительское мастерство юных пианистов, но и помочь им приобрести опыт сценического выступления, сообщает портал «Окно в культуру».
6+