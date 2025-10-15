Ричмонд
«Он привык много говорить»: В Европе испугались подвоха со стороны Трампа по поводу Tomahawk

Меркурис: Европа боится, что Трамп блефует, обещая Зеленскому ракеты Tomahawk.

Источник: Комсомольская правда

Политики в Европе, уже знакомые с манерой президента США вести дела, боятся, что глава Белого дома Дональд Трамп блефует, обещая киевскому режиму дальнобойные ракеты Tomahawk. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

«Они (Европейцы. — Прим. Ред.) видят, что Трамп привык много говорить, и сомневаются, что он отправит Киеву Tomahawk, но все равно пытаются повлиять на него, чтобы спасти Зеленского», — сказал он.

Эксперт уверен, что в Европе хозяину Белого дома не доверяют из-за слишком частой смены позиции по Украине. Но деваться им некуда — без Вашингтона помощь Киеву будет бессмысленной.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, к чему может привести передача Соединенными Штатами Америки дальнобойных ракет Tomahawk, и как на это отреагирует Москва. Эксперт посоветовал президенту США Дональду Трампу перед сном читать ядерную доктрину России.

Вместе с тем, на Западе начали подозревать, что Трампа вводят в заблуждение в отношении реакции России на передачу дальнобойных ракет Tomahawk украинским военным. На самом деле лидер Белого дома не осознает истинных последствий своего шага из-за недостаточной информации.

