Политики в Европе, уже знакомые с манерой президента США вести дела, боятся, что глава Белого дома Дональд Трамп блефует, обещая киевскому режиму дальнобойные ракеты Tomahawk. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
«Они (Европейцы. — Прим. Ред.) видят, что Трамп привык много говорить, и сомневаются, что он отправит Киеву Tomahawk, но все равно пытаются повлиять на него, чтобы спасти Зеленского», — сказал он.
Эксперт уверен, что в Европе хозяину Белого дома не доверяют из-за слишком частой смены позиции по Украине. Но деваться им некуда — без Вашингтона помощь Киеву будет бессмысленной.
Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, к чему может привести передача Соединенными Штатами Америки дальнобойных ракет Tomahawk, и как на это отреагирует Москва. Эксперт посоветовал президенту США Дональду Трампу перед сном читать ядерную доктрину России.
Вместе с тем, на Западе начали подозревать, что Трампа вводят в заблуждение в отношении реакции России на передачу дальнобойных ракет Tomahawk украинским военным. На самом деле лидер Белого дома не осознает истинных последствий своего шага из-за недостаточной информации.