В одном из районов Омска в определенные часы стал появляться мобильный интернет

Закономерность заметил «СуперОмск». По наблюдению корреспондента издания, мобильный интернет появляется в Чкаловском с18:00 до 22:00. Такая закономерность фиксируется там начиная с четверга, 9 октября. Мобильный интернет в это время появляется на улицах Товстухо, Петра Осминина, Ермолаева, Космический проспект и Романенко.