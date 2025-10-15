В одном из районов Омска в определенные часы стал появляться мобильный интернет

В Чкаловском поселке Октябрьского района, где как и во многих других районах Омска глушится мобильный интернет, временами он начала работать. Он появляется в строго опеределенные часы.
Закономерность заметил «СуперОмск». По наблюдению корреспондента издания, мобильный интернет появляется в Чкаловском с18:00 до 22:00. Такая закономерность фиксируется там начиная с четверга, 9 октября. Мобильный интернет в это время появляется на улицах Товстухо, Петра Осминина, Ермолаева, Космический проспект и Романенко.
При этом издание отмечает, что даже в указанные часы мобильный интернет работает не у всех операторов связи.
Напомним, перебои с мобильным интернетом в Омске начались с июня. В региональном минцифры называли разные причины, пока наконец-то не признали, что ограничения связаны с требованиями безопасности.