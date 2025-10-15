Роспотребнадзор предлагает ужесточить основания для продажи БАДов

Согласно проекту, продажа БАДов будет запрещена, если они не прошли государственную регистрацию, содержат запрещенные в РФ вещества, имеют в составе превышающие законом значения нормируемых веществ, а также при наличии недостоверной или отсутствии необходимой законом информации о продукте и изготовителе. К тому же предлагается запретить торговлю БАДами под видом пищевых добавок.