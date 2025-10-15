Самолет авиакомпании Lufthansa задели в аэропорту Алматы

Пресс-служба воздушной гавани прокомментировала информацию и сообщила подробности. Это произошло в ночь на 13 октября.
После завершения заправки самолета Airbus A340 авиакомпании Lufthansa — рейс LH648, маршрут Алматы — Астана, топливозаправщик при выезде со стоянки слегка задел двигатель воздушного судна. Воздушное судно было незамедлительно осмотрено инженерной службой. В результате осмотра были выявлены незначительные поверхностные царапины на капоте двигателя.
После проведения необходимых технических процедур воздушное судно было допущено к вылету. В настоящий момент проводится детальное расследование инцидента департаментом безопасности полетов аэропорта.
Пресс-служба аэропорта принесла извинения пассажирам и экипажу за доставленные неудобства.