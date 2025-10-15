Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет авиакомпании Lufthansa задели в аэропорту Алматы

АСТАНА, 15 окт — Sputnik. Новость о том, что якобы в аэропорту Алматы произошло ЧП с самолетом, распространилась в социальных сетях.

Источник: Sputnik.kz

Пресс-служба воздушной гавани прокомментировала информацию и сообщила подробности. Это произошло в ночь на 13 октября.

После завершения заправки самолета Airbus A340 авиакомпании Lufthansa — рейс LH648, маршрут Алматы — Астана, топливозаправщик при выезде со стоянки слегка задел двигатель воздушного судна. Воздушное судно было незамедлительно осмотрено инженерной службой. В результате осмотра были выявлены незначительные поверхностные царапины на капоте двигателя.

сообщили в аэропорту

После проведения необходимых технических процедур воздушное судно было допущено к вылету. В настоящий момент проводится детальное расследование инцидента департаментом безопасности полетов аэропорта.

Пресс-служба аэропорта принесла извинения пассажирам и экипажу за доставленные неудобства.