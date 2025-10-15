Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области врачи начали лечить сердце через прокол

Врачи создают тоннель в закрытом сосуде и устанавливают специальный металлический стент.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской областной больнице внедрили современный метод лечения ишемической болезни сердца. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, теперь операции проводятся практически без разрезов — через небольшой прокол в бедре или руке.

Суть метода в том, что врачи создают тоннель в закрытом сосуде и устанавливают специальный металлический стент. Эта миниатюрная конструкция расширяет просвет артерии до нужного размера и восстанавливает нормальное кровоснабжение сердца.

— Освоить новую технологию иркутским специалистам помог опытный хирург из Хабаровска, который провел для них мастер-класс. Ежегодно через их отделение проходит около двух тысяч пациентов, и новый метод позволит помочь еще большему числу людей, — отметили в правительстве.

Первые операции уже прошли успешно. Одним из пациентов стал 86-летний житель Жигаловского района, которого доставили в больницу санитарной авиацией с острой болью в груди. Операция прошла успешно, сейчас он чувствует себя хорошо.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усолье-Сибирском 16-летний пострадавший в ДТП получит 450 тысяч рублей.