В Иркутской области врачи начали лечить сердце через прокол

В Иркутской областной больнице внедрили современный метод лечения ишемической болезни сердца. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, теперь операции проводятся практически без разрезов — через небольшой прокол в бедре или руке.
Суть метода в том, что врачи создают тоннель в закрытом сосуде и устанавливают специальный металлический стент. Эта миниатюрная конструкция расширяет просвет артерии до нужного размера и восстанавливает нормальное кровоснабжение сердца.
— Освоить новую технологию иркутским специалистам помог опытный хирург из Хабаровска, который провел для них мастер-класс. Ежегодно через их отделение проходит около двух тысяч пациентов, и новый метод позволит помочь еще большему числу людей, — отметили в правительстве.
Первые операции уже прошли успешно. Одним из пациентов стал 86-летний житель Жигаловского района, которого доставили в больницу санитарной авиацией с острой болью в груди. Операция прошла успешно, сейчас он чувствует себя хорошо.
