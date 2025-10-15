Цены на подержанные авто в Новосибирской области остались на уровне августа

По информации Авто.ру, в сентябре также зафиксирован рост интереса со стороны покупателей — число просмотров объявлений увеличилось почти на 18% по сравнению с августом. Это связывают с ожидаемым ростом утилизационного сбора, который может затронуть и рынок автомобилей с пробегом. В то же время высокие кредитные ставки и завышенные ожидания продавцов по-прежнему сдерживают сделки.