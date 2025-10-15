Цены на подержанные авто в Новосибирской области остались на уровне августа

В сентябре 2025 года средняя цена на подержанные автомобили в Новосибирской области составила 2,01 миллиона рублей, оставшись на уровне августа. Однако аналитики авторынка отмечают, что ряд моделей стал заметно доступнее. Об этом пишет infopro54.ru.
Сильнее всего подешевела BMW 5 серии — её цена снизилась на 9,1%, до 3,83 миллиона рублей. Также в тройку моделей с самым заметным снижением вошли рестайлинговый Ford Focus, подешевевший на 9% (до 1,03 миллиона рублей), и BMW X7 — минус 7,4%, до 8,86 миллиона рублей.
По информации Авто.ру, в сентябре также зафиксирован рост интереса со стороны покупателей — число просмотров объявлений увеличилось почти на 18% по сравнению с августом. Это связывают с ожидаемым ростом утилизационного сбора, который может затронуть и рынок автомобилей с пробегом. В то же время высокие кредитные ставки и завышенные ожидания продавцов по-прежнему сдерживают сделки.
В целом по России наблюдается снижение средней стоимости подержанных машин возрастом до 15 лет — цены вернулись на уровень конца 2023 года из-за переизбытка предложений.
Так, средняя цена китайских автомобилей составила 2,08 миллиона рублей. Машины европейских, японских и корейских брендов подешевели в среднем на 1,5%, до 2,25 миллиона рублей. Автомобили российских марок в среднем стоили около 690 тысяч рублей.