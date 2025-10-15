Главные новости в Молдове на утро среды, 15 октября 2025:
1. Политический некролог по случаю ухода с поста премьер-министра Молдовы: Дорин Речан — лицо провалившегося правительства ПАС — первая гвоздика из двух, требуемая у их политической могилы.
2. По дороговизне газа Молдова заняла второе место среди стран бывшего СССР: Чтобы бороться за иностранные инвестиции необходимы наличие рынка рабочей силы и доступ к дешевым энергоресурсам — у нас нет ни того, ни другого.
3. Холода подступают: Синоптики пугают жителей Молдовы морозами до −4 градусов — так и до первого снега недалеко.
4. Названо имя нового премьер-министра Молдовы — это Александр Мунтяну: Что о нем известно.
5. Речан ушел вовремя: Экс-премьер понимает, что он и такие, как он, оставляют после себя в Молдове выжженную пустыню, двигаться по которой куда-то невозможно даже на самых сильных «евростимуляторах».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Посол Молдовы в США рассказал на американском ТВ про «ужасы советско-российской оккупации»: Получается, Влад Кульминский и мы с вами жили в совершенно разных Молдавиях.
Влад Кульминский не мог не понимать, что его интервью на американском ТВ тут же станет известно жителям Молдовы (далее…).
Молдавские вузы выпадают из мировых рейтингов, молодежь уезжает на учебу за границу, а их места занимают арабы и азиаты: В заведениях процветает кумовство, должности ректоров передаются по наследству, кругом взятки.
Ни одного молдавского университета в мировых рейтингах — результат провалившихся реформ (далее…).
Выборы в Молдове прошли и фермеры тоже могут идти лесом: Почему в наших магазинах почти не осталось отечественных продуктов, а засилье импорта только нарастает.
Теперь выяснилось, что и растительное масло под местным брендом Floris произвели из украинского сырья (далее…).