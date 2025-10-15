До конца 2025 года в Перми расширят зону платных парковок

До конца 2025 года (точную дату власти пока не называют) платные парковки появятся на улицах: Хохрякова, Толмачёва, Советская (от Крисанова до Попова), Матросова и Свердловской (от Монастырской до Советской), Ленина (от реконструируемой площади Гайдара до Перми II), Екатерининской и Окулова (от Плеханова до площади Гайдара). Также платной для парковки станет территория вокруг ЖК «Гулливер» — проезды по улицам Куйбышева, Революции, Глеба Успенского и Компросу.