До конца 2025 года в Перми расширят зону платных парковок

Зону платных парковок расширят в Перми до конца 2025 года, сообщает 59.RU.
Знаки в местах, где появится платная парковка, уже установили. Как рассказали в Пермской дирекции дорожного движения, расширение зоны задумано для повышения безопасности и эффективности улично-дорожной сети в Перми.
До конца 2025 года (точную дату власти пока не называют) платные парковки появятся на улицах: Хохрякова, Толмачёва, Советская (от Крисанова до Попова), Матросова и Свердловской (от Монастырской до Советской), Ленина (от реконструируемой площади Гайдара до Перми II), Екатерининской и Окулова (от Плеханова до площади Гайдара). Также платной для парковки станет территория вокруг ЖК «Гулливер» — проезды по улицам Куйбышева, Революции, Глеба Успенского и Компросу.
Как уточняет 59.RU, новые парковки войдут в зону № 101. Оставить машину на час там будет стоить 30 рублей. Действие платной парковки — с 09:00 до 19:00.
Напомним, в Перми также планируют серьёзно увеличить размер штрафа за неоплаченную парковку. Сейчас она составляет 1000 рублей. Власти Перми планируют поднять размер штрафа до 2500 рублей, аргументируя это тем, что сумма долго не менялась, и действующая сейчас не мотивирует автомобилистов соблюдать правила.