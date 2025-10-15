Приморские электрички больше не будут переводить на летнее расписание

Решение принято компанией-перевозчиком «Экспресс Приморья» по согласованию с краевым министерством транспорта и дорожного хозяйства. Более того, с 26 октября дополнительные рейсы появятся для «аэроэкспресса», курсирующего между железнодорожным вокзалом Владивостока и международным аэропортом Кневичи. Ежедневно на этом маршруте будет выполняться 20 рейсов — по 10 в каждую сторону.
Пассажиропоток на линиях пригородного железнодорожного сообщения растёт, сейчас в Приморье он стал самым большим на Дальнем Востоке. По мнению руководства «Экспресса Приморья», это связано с обновлением подвижного состава. Сейчас в пригородных перевозках задействовано 16 составов серии ЭПЗД. Пять из них прибыли в регион в 2025 году, последняя электричка прошла обкатку в сентябре и теперь тоже вовлечена в перевозки. Сейчас 80% подвижного состава электричек Владивостока — это поезда современных моделей с кондиционерами, электронными информационными табло, мягкими сиденьями и прочими удобствами. (Что характерно, этим летом в Приморье возникла резонансная ситуация с систематическими нарушениями температурного режима в электричках: сезон был аномально жарким, вагоны прогревались почти до 40 градусов, но даже в новых вагонах кондиционеры работали не всегда; на солнечной стороне вагонов (ближе к морю) находиться было невозможно, дело дошло до транспортной прокуратуры.).
С 2024 года во Владивостоке ввели единый тариф на линии Владивосток — Луговая — Мыс Чуркин, с 2025 года и на линии Владивосток — Угольная, т. е. стоимость проезда внутри городского округа больше не зависит от километража. В 2025 году билет стоит 30 рублей (35 рублей — для аэроэкспресса). С изменением тарифа тоже связывают рост пассажиропотока.
С начала текущего года пассажиропоток уже превысил показатель 2024 года на 11%, пригородным железнодорожным транспортом воспользовались более 4,72 млн. пассажиров.
Вероятно, к новости «Экспресса Приморья» об отмене сезонного расписания и перевода «дачных» электричек в разряд круглогодичных приурочено распространяемое в социальных сетях сообщение, что в пригородном поезде был замечен человек, похожий на губернатора Олега Кожемяко. Ранее кадры с главой региона в вагоне электрички мелькали в соцсетях в 2023 году, когда зашли разговоры о перехватывающих парковках возле крупных транспортно-пересадочных узлов. Суть затеи в том, что автомобилисты могут добраться до крупной развязки, оставить там личную машину на бесплатной муниципальной парковке и продолжить путь на электричке, избежав траты времени на дорожные заторы. В этом году перехватывающие парковки возле главного железнодорожного вокзала и станции Вторая Речка таки заработали. Они оказались платными, хотя и недорогими.
Разговоры о том, чтобы реализовать во Владивостоке систему «лёгкого метро» — городской электрички с рейсами через небольшие промежутки времени, сопоставимыми с регулярностью автобусных рейсов. В процессе обсуждений выяснилось, что проект слишком дорогой, вместо семи линий получится реализовать в лучшем случае две. По состоянию на февраль 2025 года проект застрял на стадии технико-экономического обоснования от «Российских железных дорог».