Приморские электрички больше не будут переводить на летнее расписание

Пассажиропоток на линиях пригородного железнодорожного сообщения растёт, сейчас в Приморье он стал самым большим на Дальнем Востоке. По мнению руководства «Экспресса Приморья», это связано с обновлением подвижного состава. Сейчас в пригородных перевозках задействовано 16 составов серии ЭПЗД. Пять из них прибыли в регион в 2025 году, последняя электричка прошла обкатку в сентябре и теперь тоже вовлечена в перевозки. Сейчас 80% подвижного состава электричек Владивостока — это поезда современных моделей с кондиционерами, электронными информационными табло, мягкими сиденьями и прочими удобствами. (Что характерно, этим летом в Приморье возникла резонансная ситуация с систематическими нарушениями температурного режима в электричках: сезон был аномально жарким, вагоны прогревались почти до 40 градусов, но даже в новых вагонах кондиционеры работали не всегда; на солнечной стороне вагонов (ближе к морю) находиться было невозможно, дело дошло до транспортной прокуратуры.).