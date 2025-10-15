Роспотребнадзор подготовил основания для прекращения продажи БАДов

Проект приказа размещен на regulation.gov.ru. Согласно ему, Роспотребнадзор может запрещать продажу БАДов при отсутствии госрегистрации, содержании запрещенных веществ, недостаточной информации о производителе, продаже под видом пищевых добавок и несоответствии состава установленным нормам.