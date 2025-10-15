Роспотребнадзор подготовил основания для прекращения продажи БАДов

Роспотребнадзор обнародовал проект перечня оснований для запрета продажи биологически активных добавок (БАДов). Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
Проект приказа размещен на regulation.gov.ru. Согласно ему, Роспотребнадзор может запрещать продажу БАДов при отсутствии госрегистрации, содержании запрещенных веществ, недостаточной информации о производителе, продаже под видом пищевых добавок и несоответствии состава установленным нормам.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила ввести новые правила с 1 марта следующего года. Эксперты отметили в беседе с изданием, что это необходимый минимум, позволяющий очистить рынок от некачественного товара.
Проблема качества и подлинности биологически активных добавок давно беспокоит российских потребителей. Генеральный директор ООО «ТрансЛит» и фармацевтический эксперт Ирина Ульянова в сентябре сообщила о мерах, направленных на улучшение ситуации на рынке БАДов.
Меры, предложенные Минпромторгом России, предполагают создание прозрачной системы учета и распространения добавок путем обязательного нанесения спецкодов маркировки «Честный знак». Эта система повысит степень контроля качества и позволит оперативно выявлять фальсификаторы и недобросовестных производителей.