Эвелина Бледанс задолжала за коммуналку: на актрису подали в суд

Компания «Мосводоканал» подала исковое заявление в суд Москвы к актрисе Эвелине Блёданс. Как свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости, причиной обращения стал долг за жилищно-коммунальные услуги.
В исковом заявлении коммунальное предприятие требует взыскать с актрисы задолженность за жилую площадь, коммунальные платежи, теплоснабжение и электроэнергию. На текущий момент дата судебного заседания по делу еще не назначена.
Точная сумма долга, которую Блёданс, по утверждению истца, не оплатила, в открытом доступе не раскрывается. Информация о размере задолженности в материалах суда отсутствует.
Прежде судебный орган Москвы удовлетворил три иска Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании задолженности по коммунальным платежам с журналистки Ксении Собчак.