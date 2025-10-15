Магазины внедряют подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX в НСО

Более 130 магазинов сети «Магнит» начали использовать технологию подтверждения возраста через мессенджер MAX, что стало самым крупным проектом в России по использованию цифрового ID в розничной торговле.
«Подтвердить, что человек совершеннолетний, можно без паспорта в мессенджере MAX с помощью цифрового ID. Это специальный QR-код, который формируется на базе сведений из Госуслуг. Цифровой ID работает только на устройстве, на котором был создан. QR-код обновляется каждые 30 секунд, а доступ к нему можно получить только с помощью биометрии. Скриншот с экрана сделать нельзя. Сотрудники организаций не видят персональную информацию — фамилию, имя, возраст или другие сведения. Только тот статус, который человек хочет подтвердить», — рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.
Тестовый период в компании «Магнит» продлится три месяца. Затем торговая сеть масштабирует сервис на всю область.
«Тестирование технологии подтверждения возраста через цифровой ID в магазинах “Магнит” — это шаг к формированию современной инфраструктуры розничной торговли. Новосибирская область активно поддерживает внедрение решений, которые делают покупательский опыт удобнее, а процессы в торговле — технологичнее и прозрачнее», — отметил исполняющий обязанности министра регионального минпромторга Денис Рягузов.
Как отметила управляющий директор сети Алёна Рыбалко, инновация не только упрощает покупки для клиентов, но и снижает нагрузку на персонал.
«Пользователи мессенджера MAX могут упрощённо создать цифровой ID по водительским правам либо загранпаспорту нового образца. Бумажные документы продолжают действовать как и раньше, но при желании наравне с ними можно использовать QR-код в MAX», — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.