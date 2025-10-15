Магазины внедряют подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX в НСО

«Подтвердить, что человек совершеннолетний, можно без паспорта в мессенджере MAX с помощью цифрового ID. Это специальный QR-код, который формируется на базе сведений из Госуслуг. Цифровой ID работает только на устройстве, на котором был создан. QR-код обновляется каждые 30 секунд, а доступ к нему можно получить только с помощью биометрии. Скриншот с экрана сделать нельзя. Сотрудники организаций не видят персональную информацию — фамилию, имя, возраст или другие сведения. Только тот статус, который человек хочет подтвердить», — рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.