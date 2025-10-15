В омском посёлке мобильный интернет начали раздавать по часам

В Чкаловском посёлке Омска, относящемся к Октябрьскому административному округу, местные жители заметили «прерывистое» появление мобильного интернета по часам. По наблюдениям, стабильная связь работала с 18:00 до 22:00 в течение пяти дней, начиная с четверга, 9 октября 2025 года.
Признаки улучшения сети фиксировались на улицах Товстухо, Петра Осминина, Ермолаева, Космическом проспекте и Романенко. При этом «проблески» интернета наблюдаются не у всех мобильных операторов, сообщает «СуперОмск».
Проблемы с мобильной связью в Чкаловском посёлке начались ещё в начале августа 2025 года, а в целом перебои в работе мобильного интернета в Омске фиксируются с июня 2025 года.