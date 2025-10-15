В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют дождь и до +14

В среду, 15 октября, в Ростовской области температура поднимется не выше +14 градусов. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. Погода в этот день будет характеризоваться облачностью и местами дождями, при этом в центральных районах сохранится высокий класс пожароопасности.