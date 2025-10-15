В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют дождь и до +14

В среду, 15 октября, в Ростовской области температура поднимется не выше +14 градусов. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. Погода в этот день будет характеризоваться облачностью и местами дождями, при этом в центральных районах сохранится высокий класс пожароопасности.
По данным синоптиков, в среду небо над регионом будет облачным с прояснениями. Местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Утром в отдельных районах ожидается туман.
Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. Днем в некоторых местах его порывы достигнут 12−14 метров в секунду.
Температурный режим окажется контрастным. После +4 — +9 градусов ночью и даже похолодания до −1 на севере и западе области, днем столбики термометров поднимутся до +9 — +14 градусов.
Несмотря на обещанные осадки, синоптики обращают внимание на риск возникновения пожаров. В центральных районах региона действует пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности. Жителям и службам рекомендуется соблюдать максимальную осторожность.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Какой будет погода в Ростове-на-Дону на неделе 13 — 17 октября: От +5 до +14, дожди и ветер.