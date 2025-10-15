Ричмонд
В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют дождь и до +14

Дождь и порывистый ветер обещают синоптики в Ростовской области 15 октября.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 15 октября, в Ростовской области температура поднимется не выше +14 градусов. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. Погода в этот день будет характеризоваться облачностью и местами дождями, при этом в центральных районах сохранится высокий класс пожароопасности.

По данным синоптиков, в среду небо над регионом будет облачным с прояснениями. Местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Утром в отдельных районах ожидается туман.

Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. Днем в некоторых местах его порывы достигнут 12−14 метров в секунду.

Температурный режим окажется контрастным. После +4 — +9 градусов ночью и даже похолодания до −1 на севере и западе области, днем столбики термометров поднимутся до +9 — +14 градусов.

Несмотря на обещанные осадки, синоптики обращают внимание на риск возникновения пожаров. В центральных районах региона действует пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности. Жителям и службам рекомендуется соблюдать максимальную осторожность.

