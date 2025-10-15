Работу над новым муралом в переходе Павленко завершили

6фотографий
Местные художницы закончили наносить мурал, посвященный пяти хабаровчанам. Теперь стены подземного перехода на Павленко украшают изображения директора центра социальной адаптации молодежи «Грань» Михаила Непогодина, председателя ТСЖ «Благо» Виталия Сичкаря, руководителя «Красных бус» Татьяны Иконик, ведущего Игоря Авраменко и художника Андрея Тена.
Напомним, автором проекта «На одной улице», в рамках которого был создан мурал, является художница Евгения Ковалева. Вместе со своей единомышленницей Александрой Чаплыгиной они увековечили на стене портреты достойных жителей краевого центра.