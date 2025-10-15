Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Яшина: восстановление внешнего питания ЗАЭС остается важной задачей

Сроки восстановления внешнего энергоснабжения станции пока назвать невозможно.

Источник: Аргументы и факты

Восстановление внешнего электроснабжения Запорожской АЭС остаётся ключевой задачей, несмотря на успешную работу резервных источников питания. Об этом сообщила ТАСС Евгения Яшина, директор по коммуникациям ЗАЭС.

«Хотя у нас есть резервные мощности, важно восстановить внешнее электроснабжение станции. Мы пока не можем комментировать сроки восстановления внешнего энергоснабжения из-за сложной и деликатной оперативной обстановки», — ответила она на вопрос о начале и завершении ремонта повреждённых высоковольтных линий атомной электростанции.

Яшина добавила, что как только ситуация позволит, сотрудники станции вместе со специалистами готовы оперативно приступить к необходимым ремонтным работам. Она также отметила, что ЗАЭС стабильно обеспечивает свои потребности в энергии благодаря резервным дизель-генераторам.

Запорожская АЭС уже три недели функционирует на аварийных дизель-генераторах, так как все линии внешнего электроснабжения повреждены в результате боевых действий и не работают.