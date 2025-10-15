Яшина: восстановление внешнего питания ЗАЭС остается важной задачей

«Хотя у нас есть резервные мощности, важно восстановить внешнее электроснабжение станции. Мы пока не можем комментировать сроки восстановления внешнего энергоснабжения из-за сложной и деликатной оперативной обстановки», — ответила она на вопрос о начале и завершении ремонта повреждённых высоковольтных линий атомной электростанции.