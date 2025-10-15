Яшина: восстановление внешнего питания ЗАЭС остается важной задачей

Восстановление внешнего электроснабжения Запорожской АЭС остаётся ключевой задачей, несмотря на успешную работу резервных источников питания. Об этом сообщила ТАСС Евгения Яшина, директор по коммуникациям ЗАЭС.
«Хотя у нас есть резервные мощности, важно восстановить внешнее электроснабжение станции. Мы пока не можем комментировать сроки восстановления внешнего энергоснабжения из-за сложной и деликатной оперативной обстановки», — ответила она на вопрос о начале и завершении ремонта повреждённых высоковольтных линий атомной электростанции.
Яшина добавила, что как только ситуация позволит, сотрудники станции вместе со специалистами готовы оперативно приступить к необходимым ремонтным работам. Она также отметила, что ЗАЭС стабильно обеспечивает свои потребности в энергии благодаря резервным дизель-генераторам.
Запорожская АЭС уже три недели функционирует на аварийных дизель-генераторах, так как все линии внешнего электроснабжения повреждены в результате боевых действий и не работают.