Боевые столкновения вновь произошли на афгано-пакистанской границе

Военные столкновения произошли между силами талибов и пакистанскими пограничниками. Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в Tolo News со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел в провинции Нангархар на востоке Афганистана. По словам местных, в небе слышны звуки выстрелов, обе стороны используют тяжелое оружие, уточнили в издании.
По данным Daily Pakistan, Вооруженные силы Пакистана атаковали позиции группировок на территории Афганистана в ответ на атаку в округе Куррам.
Обострение конфликта произошло после того, как талибы и боевики группировки «Фитна аль-Хаваридж» открыли «неспровоцированный огонь» по пограничным постам Пакистана.
Недавно очевидцы обнаружили в Афганистане советские баллистические ракеты комплексов «Эльбрус» и «Луна-М», которые перевозили по одной из трасс страны.
12 октября министерство обороны Афганистана объявило об успешном завершении «операции возмездия» против Пакистана. По данным ведомства, она стала ответом на «неоднократные авиаудары» и нарушения воздушного пространства Афганистана со стороны Пакистана.