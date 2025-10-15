В России подготовили основания для запрета продажи БАДов

В прошлый четверг в Роскачестве рассказали РИА Новости, что провели исследование 15 торговых марок БАДов с омега-3 и выявило, что на упаковке шести наименований было указано неверное общее количество жирных кислот. Также сообщалось, что четыре марки не соответствуют заявленному количеству эйкозапентаеновой кислоты, восемь марок нарушили требования по указанию количества докозагексаеновой кислоты.