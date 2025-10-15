Глава Воронежской области сообщил об уничтожении нескольких БПЛА в регионе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько украинских беспилотников в небе над Воронежской областью, сообщил глава региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в ряде муниципалитетов Воронежской области были обнаружены и уничтожены ещё несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал он в своём Telegram-канале.
Согласно предварительной информации, которую представил губернатор, ранения людей и разрушений инфраструктуры удалось избежать. При этом ночью 15 октября в Воронежской области непосредственная угроза удара БПЛА объявлялась в Воронеже, Борисоглебске, Нововоронеже и Лискинском районе.
Напомним, ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал, что российские военные отразили массированную атаку на регион. Беспилотники сбивались над Чертковским, Миллеровским, Кашарским и Каменским районами.