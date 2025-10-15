Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Передовая инженерная школа НГУ вошла в десятку лучших в России

ПИШ НГУ не только готовит кадры, но и создает новые технологии и продукты.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Передовая инженерная школа Новосибирского государственного университета (ПИШ НГУ) была признана одной из лучших в России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

— Мультидисциплинарность Новосибирского научного центра и его тесная связь с высокотехнологичным бизнесом позволили создать эффективную модель ПИШ на базе НГУ, которая по итогам 2024 года входит в десятку лучших в стране, — отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

Он добавил, что передовая инженерная школа не только готовит кадры, но и создает новые технологии и продукты. Проект ставит перед собой большую цель — создать к 2030 году не менее 10 технологических платформ, доход каждой из которых будет превышать 500 млн рублей.