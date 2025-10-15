Передовая инженерная школа НГУ вошла в десятку лучших в России

Передовая инженерная школа Новосибирского государственного университета (ПИШ НГУ) была признана одной из лучших в России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
— Мультидисциплинарность Новосибирского научного центра и его тесная связь с высокотехнологичным бизнесом позволили создать эффективную модель ПИШ на базе НГУ, которая по итогам 2024 года входит в десятку лучших в стране, — отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
Он добавил, что передовая инженерная школа не только готовит кадры, но и создает новые технологии и продукты. Проект ставит перед собой большую цель — создать к 2030 году не менее 10 технологических платформ, доход каждой из которых будет превышать 500 млн рублей.