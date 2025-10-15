Ричмонд
Самолет экстренно приземлился в аэропорту Хабаровска

Прокуратура проконтролировала соблюдение прав пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

Утром 15 октября самолет, летевший из Иркутска в Якутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска. На борту находились 27 пассажиров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По данным Хабаровской транспортной прокуратуры, в 5:05 по местному времени самолет, выполнявший рейс Иркутск — Якутск, приземлился в аэропорту Хабаровск из-за отсутствия благоприятных технических условий для посадки в аэропорту назначения.

Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал. Хабаровская транспортная прокуратура проконтролировала соблюдение прав пассажиров. В 9:50 самолет вылетел из Хабаровска в Якутск.