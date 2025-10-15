Самолет экстренно приземлился в аэропорту Хабаровска

По данным Хабаровской транспортной прокуратуры, в 5:05 по местному времени самолет, выполнявший рейс Иркутск — Якутск, приземлился в аэропорту Хабаровск из-за отсутствия благоприятных технических условий для посадки в аэропорту назначения.