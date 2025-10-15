Вильфанд: Тепла в этом году уже не будет, погода переходит в зимний режим

Погода в России переходит в зимний режим, комфортных температур не будет даже в южных регионах. Об этом в среду, 15 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— На самом деле, если анализировать по абсолютным значениям, то сейчас уже практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно. Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16−18 градусов, — цитирует Вильфанда РИА Новости.
По словам эксперта, в России наступает период, который называется «предзимье».
15 октября в столичном регионе сохранится пасмурная и дождливая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 3−4 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 2−3 градусов тепла.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что температура в столице должна вернуться в рамки климатической нормы в пятницу, 17 октября. По его словам, к столице подойдет циклон, который накроет Москву «своим теплым сектором».