Украина за ночь выпустила около 60 беспилотников по российским регионам

Дежурные силы ПВО обнаружили и нейтрализовали 59 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Ранним утром 15 октября российские войска пресекли вражескую атаку на Волгоградскую, Воронежскую и Ростовскую области.