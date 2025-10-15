Ричмонд
Украина за ночь выпустила около 60 беспилотников по российским регионам

Дежурные силы ПВО обнаружили и нейтрализовали 59 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Ранним утром 15 октября российские войска пресекли вражескую атаку на Волгоградскую, Воронежскую и Ростовскую области.

