ВЦИОМ: Две трети россиян допускают разницу в возрасте партнеров не более 10 лет

Миллениалы, родившиеся с 1980 по 2000 год, оказались самыми терпимыми к большой разнице в возрасте между партнерами. Об этом сообщили социологи ВЦИОМ.
Более половины представителей этого поколения считают отношения, где мужчина старше женщины на 15−20 лет, нежелательными, но допустимыми. Еще около трети назвали такую ситуацию нормальной. Представители поколения цифры, родившиеся после 2001 года, оказались менее лояльными: большинство из них считает оптимальной разницу в возрасте не более пяти лет, а допустимой — до десяти.
Социологи отмечают, что современные молодые люди выросли в более консервативной культурной среде. Психолог Екатерина Музыка добавила, что россияне чаще положительно относятся к бракам между ровесниками или с разницей до семи лет.
Она подчеркнула, что общество спокойнее воспринимает союзы, где мужчина старше, тогда как отношения, в которых старше женщина, чаще вызывают осуждение. По ее мнению, это связано с гендерными стереотипами и вопросами деторождения, передает РБК.
Ранее стало известно, что число молодых мужчин с бесплодием в России растет. Средний возраст мужского приобретенного бесплодия составляет от 24 до 30 лет. Курение вейпа — одна из главных причин ухудшения мужского репродуктивного здоровья, считают врачи. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами, почему проблема мужского бесплодия в наши дни «помолодела» и какие еще факторы снижают качество спермы.