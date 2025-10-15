ВЦИОМ: Две трети россиян допускают разницу в возрасте партнеров не более 10 лет

Более половины представителей этого поколения считают отношения, где мужчина старше женщины на 15−20 лет, нежелательными, но допустимыми. Еще около трети назвали такую ситуацию нормальной. Представители поколения цифры, родившиеся после 2001 года, оказались менее лояльными: большинство из них считает оптимальной разницу в возрасте не более пяти лет, а допустимой — до десяти.