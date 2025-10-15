Пакистанская армия нанесла ответный удар по террористам в Афганистане: уничтожен высокопоставленный командир

Пакистанская армия нанесла удар по позициям террористических формирований на территории Афганистана. Как сообщил государственный телеканал PTV со ссылкой на вооруженные силы республики, это стало ответом на нападение на пакистанские блокпосты в округе Куррам провинции Хайбер-Пахтунхва.