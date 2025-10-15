Пакистанская армия нанесла ответный удар по террористам в Афганистане: уничтожен высокопоставленный командир

Пакистанская армия нанесла удар по позициям террористических формирований на территории Афганистана. Как сообщил государственный телеканал PTV со ссылкой на вооруженные силы республики, это стало ответом на нападение на пакистанские блокпосты в округе Куррам провинции Хайбер-Пахтунхва.
Согласно информации военных, вечером 14 октября боевики движения «Талибан» открыли неспровоцированный огонь по пакистанским пограничным постам. В ходе ответных действий пакистанской армии был уничтожен один блокпост и танковая огневая позиция противника.
Также сообщается о ликвидации одного из высокопоставленных командиров «Фитна аль-Хаваридж».
Ранее сообщалось, что ВВС Афганистана вечером 11 октября нанесли удар по городу Лахор. Это действие стало ответом на атаку со стороны Пакистана. Как утверждается, Исламабад ударил по позициям талибов в приграничном районе.