Новые тарифы на платную парковку начали действовать в Петербурге с 15 октября

Как напомнили в комитете по транспорту, в городе утверждены четыре коэффициента загрузки улиц: КЗ 1 — менее 50%, КЗ 2 — от 50 до 70%, КЗ 3 — от 70 до 85% и КЗ 4 — от 85% и более. Прежние 100 рублей в час сохранятся только на улицах с коэффициентом КЗ 1, на которых автомобили не паркуются на длительный период. В других локациях цена часовой парковки будет варьироваться в зависимости от зоны и составит 200, 280 и 360 рублей. При этом стоимость закреплена и не будет меняться вне зависимости от востребованности конкретного участка улично-дорожной сети.