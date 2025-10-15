Губернатор Игорь Кобзев возглавит правительство Иркутской области

На сессии Законодательного Собрания Иркутской области губернатор Игорь Кобзев объявил о своем решении возглавить правительство региона. В ближайшее время в Устав области будут внесены соответствующие изменения, предусматривающие совмещение должностей губернатора и председателя правительства.
— Наша задача — выполнить в полном объеме все социальные обязательства перед людьми. И, конечно, обеспечить безусловное выполнение целей и задач, поставленных перед нами президентом страны Владимиром Путиным. Вы знаете, что я часто говорю, что для меня власть — это не привилегия, а в первую очередь ответственность. Региону как никогда нужны наше единство, твердость и сплоченность, — сказал Кобзев, поясняя свое решение. Он подчеркнул, что эта мера позволит централизовать оперативное управление и исключить разночтения в принятии решений.
Губернатор акцентировал внимание на необходимости формирования эффективного комплекса антикризисных мер для ускорения экономического роста. По его словам, первоочередными задачами являются диверсификация экономики и наращивание доходной базы региона.
Одновременно с этим были объявлены новые кадровые назначения. Роман Колесов займет должность первого заместителя губернатора, а Андрей Соковиков назначен первым заместителем председателя правительства. Кобзев также отметил, что остается открытым для диалога с депутатами и готов рассматривать предложения по повышению эффективности совместной работы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской областной больнице внедрили современный метод лечения ишемической болезни сердца.