Губернатор Игорь Кобзев возглавит правительство Иркутской области

— Наша задача — выполнить в полном объеме все социальные обязательства перед людьми. И, конечно, обеспечить безусловное выполнение целей и задач, поставленных перед нами президентом страны Владимиром Путиным. Вы знаете, что я часто говорю, что для меня власть — это не привилегия, а в первую очередь ответственность. Региону как никогда нужны наше единство, твердость и сплоченность, — сказал Кобзев, поясняя свое решение. Он подчеркнул, что эта мера позволит централизовать оперативное управление и исключить разночтения в принятии решений.