Саперы ликвидировали под Калининградом более 500 боеприпасов времен ВОВ

Взрывоопасные предметы подняли с затонувшей во время войны баржи и нашли во время строительных работ.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие Балтийского флота за один день ликвидировали в Калининградской области более 500 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных в регионе при различных обстоятельствах. Об этом сообщили в самом флоте.

Специалисты групп разминирования отдельного морского инженерного полка Балтфлота утилизировали взрывоопасные предметы на одном из полигонов, применив метод подрыва с использованием тротиловых шашек.

Большинство ликвидированных боеприпасов представляли собой патроны разного калибра, артиллерийские снаряды, фаустпатроны, минометные и морские мины. Это находки, сделанные при проведении строительных работ, а также поднятые с самоходной сухогрузной баржи, затонувшей во время войны на внешнем рейде порта Балтийск.

«Количество взрывоопасных находок времен Великой Отечественной войны в регионе традиционно увеличивается в весенне-летний период, когда сама земля выталкивает их с годами на поверхность. Обезвреживание таких предметов в районах области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования Балтийского флота практически ежедневно», — отметили во флоте.

Ранее сообщалось, что в Калужской области обнаружили массовое захоронение солдат времен Великой Отечественной войны, погибших в 1942 году при контрнаступлении. Это место десятилетиями считалось утерянным.