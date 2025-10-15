Дочь Ободзинского: Пугачеву уволили из известного ансамбля за профнепригодность

В 1960-е годы певицу Аллу Пугачеву уволили из музыкального ансамбля Олега Лундстрема за профнепригодность. Об этом рассказала дочь певца Валерия Ободзинского Валерия.
Она отметила, что коллегам артистки также не нравился скандальный характер Пугачевой.
— Лундстрем объяснил, что она «не ансамблевая» артистка. И характер у нее уже тогда, по воспоминаниям коллег, был достаточно склочным. Ее ужасно раздражало, если чьи-то заслуги признавали, — цитирует Ободзинскую News.ru.
По ее словам. Пугачева долго не могла найти свое место на сцене, поскольку ее никуда не брали.
Ранее глава ФПБК Виталий Бородин сообщил о начале расследования предполагаемой связи Аллы Пугачевой с иностранными спецслужбами. По его словам, именно они могут быть причастны к созданию ее нашумевшего интервью журналистке Катерине Гордеевой*.
В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить российского гражданства детей Пугачевой. Парламентарий добавил, что его инициатива распространяется и на других известных лиц, чьи дети покинули Россию.
*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.