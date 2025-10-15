Жители Ибицы обнаружили на пляже острова человеческую ногу

Жители острова Ибица обнаружили на пляже Плайя-ден-Босса оторванную человеческую ногу. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщили в Diario de Ibiza.
Очевидцы утверждают, что конечность нашли на берегу рано утром. Ногу выбросило на пляж после сильного шторма.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, чтобы оцепить место ЧП. Полицейским также пришлось некоторое время удерживать конечность палкой, чтобы она вновь не утонула в воде.
На данный момент нога находится на экспертизе. Часть тела может принадлежать беженцу, который пытался добраться до страны на лодке, однако из-за плохих погодных условий сделать этого не удалось, уточнили в издании.
Недавно в море у берегов Антальи спасатели также нашли тело мужчины с подводной маской на лице. Неподвижное тело в районе парка Ататюрка заметил мужчина, который плавал в море утром.
Кроме того, ранее турист-подросток утонул в Адриатическом море, упав с матраса в воду на глазах у своего отца. На место происшествия прибыли спасатели, скорая помощь, полиция и карабинеры.