Атака БПЛА отражена над четырьмя районами Ростовской области 15 октября

В ночь на среду, 15 октября, бойцы противовоздушной обороны отразили массированную атаку БПЛА, поразив дроны над четырьмя районами Ростовской области. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь ранним утром.
По словам главы региона, воздушная атака была успешно отражена силами ПВО.
— Уничтожены и перехвачены БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районах, — уточнил Юрий Слюсарь.
Губернатор сообщил, что на земле не зафиксировано никаких последствий от падения обломков. Он также заверил, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Работа экстренных служб и мониторинг обстановки в регионе продолжаются в штатном режиме.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Климатолог рассказал, когда ждать первый снег и как сибирский антициклон повлияет на декабрь в Ростовской области.