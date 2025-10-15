Ричмонд
Атака БПЛА отражена над четырьмя районами Ростовской области 15 октября

Юрий Слюсарь: На Дону силы ПВО отразили за ночь массированную атаку врага.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду, 15 октября, бойцы противовоздушной обороны отразили массированную атаку БПЛА, поразив дроны над четырьмя районами Ростовской области. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь ранним утром.

По словам главы региона, воздушная атака была успешно отражена силами ПВО.

— Уничтожены и перехвачены БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районах, — уточнил Юрий Слюсарь.

Губернатор сообщил, что на земле не зафиксировано никаких последствий от падения обломков. Он также заверил, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Работа экстренных служб и мониторинг обстановки в регионе продолжаются в штатном режиме.

