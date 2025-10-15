Многодетные мамы получают помощь в трудоустройстве и обучении в Хабаровском крае

В Хабаровском крае многодетные матери получают поддержку службы занятости. Им помогают освоить новые профессии, пройти переобучение и найти работу. Меры реализуются в рамках национального проекта «Кадры», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Вяземском и Бикинском районах специалисты кадрового центра помогли многодетной матери Татьяне Литуновской сменить сферу деятельности. По образованию она юрист, но несколько лет работала в торговле.
Весной Татьяна обратилась в кадровый центр с желанием вернуться к профессии. Специалисты предложили ей посетить Всероссийскую ярмарку трудоустройства. На мероприятии представители администрации Вяземского района представили вакансию специалиста в сфере ЖКХ. Образование Татьяны соответствовало требованиям, и вскоре она приступила к работе.
«Служба занятости края не просто помогает трудоустроиться, а ищет возможности для реализации потенциала жителей края, что особенно важно для специалистов, желающих вернуться к профессии после вынужденного перерыва», — рассказал директор кадрового центра Хабаровского края Елена Даниленко.
Кадровые центры региона оказывают бесплатные услуги по трудоустройству, профориентации, переобучению и открытию собственного дела.
По данным комитета по труду и занятости населения правительства края, в этом году в кадровые центры обратились больше 6,4 тысячи жителей региона. Из них больше 2,2 тысячи нашли постоянную работу.
Получить консультацию по вопросам занятости можно в кадровых центрах по месту жительства или по телефону