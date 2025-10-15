В Хабаровске туристов проверяют по чемоданам, а не по лицам

На первом этапе инспектор оценивает, «чистый» багаж или вызывает сомнение. Если сомнения есть, чемодан идёт на второй рентген — там всё рассматривают в двух проекциях и принимают окончательное решение. Турист в это время спокойно ждёт посадку, не отвлекаясь на досмотры и вопросы.