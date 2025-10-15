В Хабаровске туристов проверяют по чемоданам, а не по лицам

В международном аэропорту Хабаровска чемоданы теперь проходят досмотр без участия пассажиров. Всё делает техника: чемодан ставят на ленту при регистрации, а дальше его проверяют два высокоточных сканера, сообщает телеграм-канал «Международный аэропорт Хабаровск».
На первом этапе инспектор оценивает, «чистый» багаж или вызывает сомнение. Если сомнения есть, чемодан идёт на второй рентген — там всё рассматривают в двух проекциях и принимают окончательное решение. Турист в это время спокойно ждёт посадку, не отвлекаясь на досмотры и вопросы.
«Сканеры отличного качества — видно даже форму таблеток, — рассказывает инспектор Александра Кондобаева. — На принятие решения у нас 15 секунд, этого достаточно».
Если техника «заметила» что-то подозрительное, чемодан отправляется на специальный этаж — к ручной проверке. Тогда пассажира приглашают на разговор, и всё фиксируется на камеру. Так недавно таможенники задержали насвай в багаже пассажиров рейса из Самарканда, холодное оружие из Таиланда и даже голову крокодила из Вьетнама.
Техника помогает вычислять и другие нарушения — от превышения норм алкоголя до попыток вывезти валюту или чёрную икру. Красную можно брать не больше пяти килограммов, а чёрную — вовсе нельзя. За такие случаи возбуждают уголовные дела.
С начала года хабаровские инспекторы проверили уже около полутора миллионов килограммов багажа и выявили более 70 нарушений. Поток туристов растёт, но теперь чемоданы под пристальным взглядом — и человека, и машины.