В Индии крокодил съел половину тела женщины

В реке Харасрота в Индии обнаружили останки женщины, ставшей жертвой гребнистого крокодила. Об этом сообщает Times of India.
Отмечается, что 59-летняя Судамини Махала стирала вещи на берегу, когда на нее внезапно напал хищник. Крокодил схватил женщину и утянул в воду, а находившиеся рядом люди не успели прийти ей на помощь.
Позже очевидцы заметили крокодила у поверхности воды — в его пасти находилась лишь часть тела жертвы. Остальное он съел. Известно, что у погибшей остались муж и двое сыновей, передает издание.
Ранее в Индии жертву крокодила нашли на берегу реки Гобари. Хищник напал на 37-летнюю женщину, когда она рыбачила у реки. Он набросился на нее и утащил в воду.
Похожая трагедия произошла в Малайзии. Там крокодил напал на 12-летнего мальчика во время рыбалки и утащил его под воду. Спасти его не удалось. Инцидент произошел в окрестностях малазийского города Кота-Самарахан. Очевидец рассказал, что заметил юного рыбака, который находился в лодке и закидывал сеть. В какой-то момент мужчина отвернулся и услышал крик. Он посмотрел на лодку и обнаружил, что подростка в ней уже нет.