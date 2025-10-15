Вильфанд рассказал о переходе погоды в зимний режим, тепла в этом году не будет

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о переходе погоды в зимний режим. По его словам, комфортные температуры не прогнозируются даже в южных регионах страны.
Метеоролог отметил, что сейчас практически не осталось регионов, где сохранялись бы по-настоящему теплые погодные условия. На юге европейской территории России, включая Краснодарский край и Крым, температура достигает всего 16−18 градусов тепла лишь в послеполуденные часы.
«На самом деле, если анализировать по абсолютным значениям, то сейчас уже практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно», — указал синоптик.
Вильфанд уточнил, что до недавнего времени Приморский край оставался единственным регионом с температурой 15−18 градусов, однако в ближайшие дни похолодает и там. Синоптик пояснил, что наступил период предзимья, который традиционно длится с середины октября до 15−20 декабря и представляет собой подготовку к зимнему режиму погоды.
Ранее Гидрометцентр сообщал, что предстоящая зима в России ожидается холоднее, чем предыдущая, хотя температурный фон в среднем будет около или даже выше нормы. По прогнозам, в январе холоднее будет на большей части европейской России, а также в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов.
Тем временем необычно ранние снегопады зафиксировали на Урале, где такая погода считается редкостью. Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра, отметил, что снег в сентябре для некоторых регионов — нормальное явление, но для Урала это аномалия. Он добавил, что северные районы Сибири и Дальнего Востока уже утопают в снегу, и эта картина сохранится в ближайшие дни.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер также предупреждал о надвигающейся аномально холодной зиме. Миллер пояснил, что при такой зиме на европейской части России (от Мурманской области до краснодарского края) в среднем температурный фон будет держатся в районе минус 25 градусов. Вместе с тем, предыдущая аномальной зима никак не сможет «подсказать» о приближении холодов. Она может быть и бесснежной, а то и вовсе — очень теплой.