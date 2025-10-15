Вильфанд рассказал о переходе погоды в зимний режим, тепла в этом году не будет

Глава «Газпрома» Алексей Миллер также предупреждал о надвигающейся аномально холодной зиме. Миллер пояснил, что при такой зиме на европейской части России (от Мурманской области до краснодарского края) в среднем температурный фон будет держатся в районе минус 25 градусов. Вместе с тем, предыдущая аномальной зима никак не сможет «подсказать» о приближении холодов. Она может быть и бесснежной, а то и вовсе — очень теплой.