Роспотребнадзор хочет запретить БАДы: что это такое, чем они вредны и как отличаются от лекарств

Поражение печени и почек. Неконтролируемое употребление отдельных добавок, таких как витамин А, может оказывать токсическое воздействие на эти органы, особенно при длительном применении или при наличии хронических заболеваний. Аллергия. БАДы могут вызвать кожную сыпь, отеки, а также аллергию на компоненты, такие как пыльца или морепродукты. Скрытые ингредиенты. Некоторые недобросовестные производители могут скрывать наличие запрещенных веществ, например гормонов или стимуляторов, не указывая их на упаковке. Загрязнения тяжелыми металлами. Продукция из непроверенного сырья может содержать ртуть, свинец, мышьяк, пестициды, микотоксины и другие опасные примеси. Взаимодействия с лекарственными средствами. Некоторые компоненты способны усиливать или, напротив, ослаблять действие медикаментов, что может привести к непредсказуемым побочным эффектам. Неверная дозировка. Отсутствие контроля над содержанием активных веществ в капсулах или таблетках может привести к значительным расхождениям между фактической и заявленной дозировкой. Недоказанная эффективность. Многие БАДы не проходили клинических исследований, а их безопасность не подтверждена. Опасность для беременных и детей. Особую опасность некоторые биодобавки представляют для беременных женщин, детей, а также лиц с хроническими заболеваниями — применение таких веществ возможно только по назначению врача.