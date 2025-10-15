Срочная новость За последние сутки четвертый российский аэропорт ставит на паузу прием воздушных рейсов. Аэропорт Уфы приостановил работу. Временно были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.
Аэропорт Уфы временно не принимает рейсы
За последние сутки четвертый российский аэропорт ставит на паузу прием воздушных рейсов. Аэропорт Уфы приостановил работу. Временно были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.