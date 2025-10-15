Биолог Лялина рассказала о вредных для здоровья свойствах борща

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, что борщ может быть вреден несмотря на все полезные вещества, содержащиеся в нем.
— При длительной термической обработке из мяса также могут выделяться тяжелые металлы и токсические вещества. Бульоны на жирных сортах мяса вредны людям с сосудистыми болезнями, лишним весом и панкреатитом. Если использовать зажарку на большом количестве масла, то возможны изжога и лишние калории, — рассказала Лялина.
Она также добавила, что при недостаточно долгой варке овощей могут выделяться нитраты. При этом людям с подагрой нельзя есть борщ с щавелем из-за кислоты, передает Lenta.ru.
Ранее Минпромторг РФ в методических рекомендациях дал определение русской кухни как кулинарного бренда, который объединяет блюда и техники, устойчиво ассоциирующиеся с Россией. Так, в России проживает более 190 народов, которые объединяет русская кухня.
В русском языке существует термин «фуди», пришедший из английского и связанный с едой. Что он означает и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».