Биолог Лялина рассказала о вредных для здоровья свойствах борща

— При длительной термической обработке из мяса также могут выделяться тяжелые металлы и токсические вещества. Бульоны на жирных сортах мяса вредны людям с сосудистыми болезнями, лишним весом и панкреатитом. Если использовать зажарку на большом количестве масла, то возможны изжога и лишние калории, — рассказала Лялина.