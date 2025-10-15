Ричмонд
Вместо «французского качества» — ржавая вода и дополнительные счета: Veolia опять удивила жителей Ташкента

Vaib.uz (Узбекистан. 15 октября). В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента жители массово жалуются на качество горячей воды, которую поставляет компания Veolia. Из кранов у людей течёт вода устрашающего ржавого цвета — и это при том, что тарифы за горячее водоснабжение немаленькие. Теперь же, чтобы получить хотя бы относительно чистую воду, горожане вынуждены сначала спускать из кранов ведра мутной жидкости, а счётчики тем временем «наматывают кубы» и увеличивают суммы к оплате. Как шутят жители, вот оно — настоящее «французское качество».

В компании Veolia на претензии ответили в просто и буднично. «В Мирзо-Улугбекском районе проводятся работы по циркуляции системы горячего водоснабжения для повышения температуры воды. В течение 1−2 дней возможна временная окраска воды в ржавый оттенок. Это нормальная реакция системы при промывке», — заявили в компании.

Однако не всё так однозначно, считает эксперт в сфере коммунального хозяйства Максим Черников.

«То, что включили циркуляцию — это конечно хорошо. Как указали — она включена для повышения температуры воды. То есть до циркуляции температура воды была низкой. Только вот о перерасчёте в связи с низкой температурой воды Veolia Energy Tashkent не упомянула», — подчёркивает Черников.

Особенно вызывает вопросы утверждение компании, что «временная окраска воды в ржавый оттенок — это нормальная реакция системы при промывке».

Эксперт объясняет: если сейчас Veolia запустила циркуляцию, значит был открыт не только подающий, но и обратный трубопровод, который до этого был отключён на ремонт. По нормативам, такие трубопроводы перед вводом в эксплуатацию должны быть подвергнуты гидропневматической промывке и дезинфекции, а затем — повторной промывке питьевой водой до соответствия санитарным нормам. Лишь после этого в трубы запускается вода для потребителей.

«То есть, прежде чем включать обратный трубопровод в работу, Veolia Energy Tashkent должна была сделать гидропневматическую промывку, дезинфекцию, промыть питьевой водой до достижения санитарных норм на питьевую воду, слить эту воды и заменить её сетевой водой», — отметил Черников.

Сейчас же, как видно из публикации Veolia, компания осуществляет промывку обратного трубопровода не отключая потребителей. В результате, добавил эксперт, эта грязная вода, которая явно не соответствует санитарным нормам, засоряет внутридомовые трубы, фильтры перед счётчиками, создаёт опасность для здоровья потребителей. И кроме того, жители, спуская эту грязную воду и не пользуясь ей, накручивают показания своих счётчиков, за которые им придётся произвести оплату.

Вот и получается: на словах — европейские стандарты, на деле — ржавый «французский сервис». В итоге расходы на промывку переложены на плечи жителей, а не поставщика. Видимо, это и есть то самое французское качество, о котором так любят рассказывать в рекламных буклетах: экономия для компании, ржавчина и расходы — для горожан.