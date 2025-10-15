Вместо «французского качества» — ржавая вода и дополнительные счета: Veolia опять удивила жителей Ташкента

В компании Veolia на претензии ответили в просто и буднично. «В Мирзо-Улугбекском районе проводятся работы по циркуляции системы горячего водоснабжения для повышения температуры воды. В течение 1−2 дней возможна временная окраска воды в ржавый оттенок. Это нормальная реакция системы при промывке», — заявили в компании.
Однако не всё так однозначно, считает эксперт в сфере коммунального хозяйства Максим Черников.
«То, что включили циркуляцию — это конечно хорошо. Как указали — она включена для повышения температуры воды. То есть до циркуляции температура воды была низкой. Только вот о перерасчёте в связи с низкой температурой воды Veolia Energy Tashkent не упомянула», — подчёркивает Черников.
Особенно вызывает вопросы утверждение компании, что «временная окраска воды в ржавый оттенок — это нормальная реакция системы при промывке».
Эксперт объясняет: если сейчас Veolia запустила циркуляцию, значит был открыт не только подающий, но и обратный трубопровод, который до этого был отключён на ремонт. По нормативам, такие трубопроводы перед вводом в эксплуатацию должны быть подвергнуты гидропневматической промывке и дезинфекции, а затем — повторной промывке питьевой водой до соответствия санитарным нормам. Лишь после этого в трубы запускается вода для потребителей.
«То есть, прежде чем включать обратный трубопровод в работу, Veolia Energy Tashkent должна была сделать гидропневматическую промывку, дезинфекцию, промыть питьевой водой до достижения санитарных норм на питьевую воду, слить эту воды и заменить её сетевой водой», — отметил Черников.
Сейчас же, как видно из публикации Veolia, компания осуществляет промывку обратного трубопровода не отключая потребителей. В результате, добавил эксперт, эта грязная вода, которая явно не соответствует санитарным нормам, засоряет внутридомовые трубы, фильтры перед счётчиками, создаёт опасность для здоровья потребителей. И кроме того, жители, спуская эту грязную воду и не пользуясь ей, накручивают показания своих счётчиков, за которые им придётся произвести оплату.
Вот и получается: на словах — европейские стандарты, на деле — ржавый «французский сервис». В итоге расходы на промывку переложены на плечи жителей, а не поставщика. Видимо, это и есть то самое французское качество, о котором так любят рассказывать в рекламных буклетах: экономия для компании, ржавчина и расходы — для горожан.