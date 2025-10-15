Вместо «французского качества» — ржавая вода и дополнительные счета: Veolia опять удивила жителей Ташкента

Эксперт объясняет: если сейчас Veolia запустила циркуляцию, значит был открыт не только подающий, но и обратный трубопровод, который до этого был отключён на ремонт. По нормативам, такие трубопроводы перед вводом в эксплуатацию должны быть подвергнуты гидропневматической промывке и дезинфекции, а затем — повторной промывке питьевой водой до соответствия санитарным нормам. Лишь после этого в трубы запускается вода для потребителей.