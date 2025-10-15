На рынке в Красноярске приостановили работу павильона с мясом без документов

На ярмарке «Енисейский привоз» в Красноярске приостановили работу торгового павильона с мясом без ветеринарных документов. Как пишут Gornovosti, проверку провели специалисты краевого Россельхознадзора.
Инспекторы выяснили, что предприниматель продавал 272 килограмма мяса — говядину и баранину — без нужных бумаг и экспертизы, оформленных в электронных системах. Из-за этого невозможно было определить, безопасна ли продукция.
Сотрудники ведомства временно запретили работу павильона и направили материалы в суд. В итоге продажу подозрительной мясной продукции приостановили с 9 октября на 20 суток.
При этом суд может досрочно разрешить магазину возобновить работу, если владелец устранит все нарушения.