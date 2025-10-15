Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На рынке в Красноярске приостановили работу павильона с мясом без документов

В Красноярске на 20 суток закрыли павильон с мясом без документов.

Источник: Комсомольская правда

На ярмарке «Енисейский привоз» в Красноярске приостановили работу торгового павильона с мясом без ветеринарных документов. Как пишут Gornovosti, проверку провели специалисты краевого Россельхознадзора.

Инспекторы выяснили, что предприниматель продавал 272 килограмма мяса — говядину и баранину — без нужных бумаг и экспертизы, оформленных в электронных системах. Из-за этого невозможно было определить, безопасна ли продукция.

Сотрудники ведомства временно запретили работу павильона и направили материалы в суд. В итоге продажу подозрительной мясной продукции приостановили с 9 октября на 20 суток.

При этом суд может досрочно разрешить магазину возобновить работу, если владелец устранит все нарушения.