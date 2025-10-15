Учительницу в США отправили в тюрьму на 20 лет за совращение ученика

Преподавателя в американском штате Айова приговорили к 20 годам тюрьмы — ее обвинили в совращении 15-летнего ученика. Об этом в четверг, 9 октября, сообщили в The Des Moines Register.
32-летняя Саманта Мейер-Дэвис вступала в сексуальный контакт со школьником в период с мая 2022 года по ноябрь 2023 года. В день, когда парню исполнилось 16 лет, общение дополнилось фотографиями и видео эротического контента.
— Пока школьная администрация не предоставила фотодоказательства, Саманта неоднократно отрицала наличие каких-либо неподобающих отношений с учеником, — отметили в материале.
Учительница созналась в содеянном. В октябре суд вынес приговор — 20 лет тюрьмы, после которых Саманта еще пять лет она будет осуждена условно. Помимо этого, ее обязали выплатить компенсацию в 13 тысяч долларов.
До этого помощница учителя в США несколько раз совратила 17-летнего ученика — она трижды занялась с ним сексом в квартире его родителей. Следователи из полиции штата Нью-Йорк расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 22-летней Оушен Валентайн.