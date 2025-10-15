В Свердловской области сохраняется дефицит водителей

Интересно, что в соседних областях с работой для водителей ситуация лучше. Например, в Тюменской области на одно место есть почти восемь желающих, а в Челябинской — семь человек. В Свердловской области на каждую вакансию приходится меньше шести кандидатов, что показывает — хороших водителей здесь по-прежнему не хватает.