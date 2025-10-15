Ричмонд
В Свердловской области сохраняется дефицит водителей

Свердловская область лидирует на Урале по числу вакансий для водителей.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области не хватает водителей. За последние девять месяцев в регионе открыли больше девяти тысяч вакансий. Такие данные опубликовали аналитики рекрутингового сайта hh.ru.

Интересно, что в соседних областях с работой для водителей ситуация лучше. Например, в Тюменской области на одно место есть почти восемь желающих, а в Челябинской — семь человек. В Свердловской области на каждую вакансию приходится меньше шести кандидатов, что показывает — хороших водителей здесь по-прежнему не хватает.

Зарплаты водителям в нашем регионе предлагают не самые высокие. В Свердловской области средняя зарплата водителя — 115 тысяч рублей. В той же Курганской области — около 195 тысяч рублей.

Сильнее всего зарплаты выросли в Тюменской области и Ханты-Мансийском округе. Больше всех готовы платить водителям в нефтегазовой отрасли, логистике и строительстве. Меньше всего — в сфере связи, энергетики и медицины.