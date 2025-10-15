Теперь бесплатно: омичам не придется оплачивать вернувшуюся международную посылку

Для омичей значительно упростился возврат международных посылок. Теперь жители региона могут забрать в почтовых отделения вернувшуюся международную посылку без оплаты ее обратной транспортировки.
«Раньше при получении возвратных отправлений из-за границы омичам нужно было полностью оплатить возвратный тариф, а затем подать заявление на компенсацию. В случае возврата из-за границы компенсация, как правило, не предусматривалась. Теперь при любых условиях жители региона забирают вернувшееся отправление бесплатно», — делится хорошей новостью пресс-служба УФПС Омской области.
Также в ведомстве напомнили, что для успешной доставки отправлений за границу очень важно внимательно заполнять почтовую декларацию, всегда убеждаться, что содержимое посылок разрешено к транспортировке — в частности, самолетом — и что оно допускается к ввозу в страну назначения.