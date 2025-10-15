Теперь бесплатно: омичам не придется оплачивать вернувшуюся международную посылку

Также в ведомстве напомнили, что для успешной доставки отправлений за границу очень важно внимательно заполнять почтовую декларацию, всегда убеждаться, что содержимое посылок разрешено к транспортировке — в частности, самолетом — и что оно допускается к ввозу в страну назначения.