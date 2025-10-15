Что представит детский театральный фестиваль «Маршак-2025» в Воронеже

— Понятие «лучший спектакль» субъективно. Для нас это спектакль, который по содержанию соответствует национальным традиционным ценностям, безопасен с точки зрения информации, которую он несет, имеет воспитательную нотку и просветительский смысл. Потому что, как говорил Самуил Маршак, дети отличаются от взрослых тем, что они всегда учатся, даже когда развлекаются, — добавил худрук Максим Иванов. — Так получилось, что в этом году фестиваль проходит уже во второй раз, и если весной показов было больше (на мартовских каникулах реализовали программу «Маршака-2024»), то осеннюю афишу можно назвать «десертной». В ней больше спектаклей для подростков, как и просили зрители.