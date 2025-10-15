Что представит детский театральный фестиваль «Маршак-2025» в Воронеже

На открытии, которое можно будет посетить бесплатно и без регистрации, представят новую работу воронежского уличного театра («ВАУ театра») «Коза и коса». Представление начнется в парке «Орленок» в 11.00, а затем зрители вместе с актерами и ходулистами прошествуют к зданию центра креативных индустрий «Матрешка», где
В основной программе «Маршака» — пять привозных спектаклей и три воронежских: «Бременские музыканты» театра кукол, «Волшебная книга Василисы» ТЮЗа, «Лулу и динозавр» Нового театра. Причем два последних созданы еще и по текстам местных жителей. ТЮЗ поставил сочинение в стихах Игоря Колмакова о дружбе и гаджетомании, Новый театр — терапевтическое произведение Ольги Фатеевой на основе историй о родительском опыте, проработанных взрослыми зрителями на сеансе сказкотерапии.
Организаторы подчеркнули, что местные коллективы всегда участвовали в фестивале, просто сейчас их доля выросла из-за того, что пригласить другие труппы по разным причинам не удалось.
— Некоторые спектакли мы не успели отсмотреть (не все театры присылают видеозаписи), поэтому не рискнули включить в программу вслепую, — пояснил глава объединенной фестивальной дирекции Воронежской области Юрий Зайцев. — Три работы «слетели» буквально в начале сентября. Параллельно проходит детский театральный фестиваль в Санкт-Петербурге, с ним достаточно сложно конкурировать. Не все труппы в принципе готовы ехать к нам, учитывая обстановку в приграничье и отсутствие авиасообщения… Постараемся избежать подобных моментов на «Маршаке-2026», под возможных хедлайнеров которого мы уже просчитываем сметы. Мы учли комментарии воронежцев, жаловавшихся на дороговизну билетов, и сейчас взяли те спектакли, которые с финансовой точки зрения более доступны.
По просьбе зрителей в афишу добавили больше спектаклей для подростков.
Именно этим — а также несоответствием критериям безопасности — объяснили и отсутствие в афише постановок известных столичных театров.
Публика увидит два петербургских высказывания о войне. «Красавица» ТЮЗа имени Александра Брянцева — история бегемотихи из Ленинградского зоопарка, которая пережила блокаду благодаря смотрительнице Евдокии Дашиной. «Мой добрый папа» — моноспектакль Артема Макеева, основателя маленького Театра имени Кукол, по повести Виктора Голявкина: лирическое воспоминание девятилетнего мальчика о самом близком человеке.
Уже известный воронежцам по предыдущим фестивалям «Театральный проект 27», частная инициатива режиссеров и артистов из Москвы и Санкт-Петербурга, привезет постановку для подростков «А если завтра нет?» по современной пьесе Дмитрия Богославского о смысле жизни и его утрате. Самарский театр юного зрителя «СамАрт» представит «Бесконечную историю» по мотивам волшебной повести немецкого классика Михаэля Энде. Для сцены ее адаптировала режиссер Галина Зальцман — в Воронеже в Камерном идет ее спектакль «Бидерман и поджигатели». Наконец, Государственный театр кукол из Набережных Челнов покажет трогательную историю по рассказу Мамина-Сибиряка «Господин Скороходов» о дружбе сапожника и мальчика, умирающего от чахотки.
Для фестиваля отобрали премьеры 2024−2025 годов.
— Понятие «лучший спектакль» субъективно. Для нас это спектакль, который по содержанию соответствует национальным традиционным ценностям, безопасен с точки зрения информации, которую он несет, имеет воспитательную нотку и просветительский смысл. Потому что, как говорил Самуил Маршак, дети отличаются от взрослых тем, что они всегда учатся, даже когда развлекаются, — добавил худрук Максим Иванов. — Так получилось, что в этом году фестиваль проходит уже во второй раз, и если весной показов было больше (на мартовских каникулах реализовали программу «Маршака-2024»), то осеннюю афишу можно назвать «десертной». В ней больше спектаклей для подростков, как и просили зрители.
Подробности, билеты и регистрация на бесплатные события — на сайте marshakfest.com.
Кстати.
В день рождения писателя и переводчика Самуила Маршака (уроженца Воронежа) — 3 ноября — в ТЮЗе проведут эстафету — чтение его произведений. В дни фестиваля также пройдут мастер-классы, творческие встречи с режиссерами и артистами. В этих мероприятиях, как и в эстафете, можно принять участие по предварительной регистрации. Кроме того, зрителей ждет офлайн-встреча книжного клуба «Кот и лодыри», который ведет учитель литературы из Ярославля Оксана Сергеева. Среди участников этого интернет-объединения — ребята из разных городов России, Грузии, Испании и Казахстана.