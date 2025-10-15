Биржевая цена на золото превысила свой исторический максимум

Стоимость золота на бирже обновила исторический максимум, превысив отметку в 4200 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.
К 7 часам 14 минутам по московскому времени декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex вырос почти на один процент и достиг 4204 долларов за унцию. В ходе торгов цена поднималась до рекордных 4209 долларов.
Фьючерс на серебро с поставкой в декабре также продемонстрировал рост — его стоимость увеличилась более чем на один процент и составила 51 доллар и 19 центов за унцию, передает сайт биржи.
Ранее, 11 октября, стоимость биткоина во время торгов резко упала почти до 105 тысяч долларов впервые с июня текущего года.
Крупнейшее падение курсов криптовалют на прошедших выходных, 11 и 12 октября, произошло из-за двух ключевых факторов: ухудшения макрофинансовой обстановки и внутренних дисбалансов на рынке, высказал главный аналитик криптобиржи Bitget Райан Ли.
Один из крупнейших криптопредпринимателей Украины Константин Ганич, более известный как Костя Кудо, предположительно, покончил с собой в салоне автомобиля Lamborghini Urus в Киеве. Он мог свести счеты с жизнью на фоне крупного обвала рынка криптовалют. Что известно о предпринимателе и его смерти — в материале «Вечерней Москвы».