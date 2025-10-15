Биржевая цена на золото превысила свой исторический максимум

Один из крупнейших криптопредпринимателей Украины Константин Ганич, более известный как Костя Кудо, предположительно, покончил с собой в салоне автомобиля Lamborghini Urus в Киеве. Он мог свести счеты с жизнью на фоне крупного обвала рынка криптовалют. Что известно о предпринимателе и его смерти — в материале «Вечерней Москвы».