Нормы об ужесточении наказания за нападения на медиков внесли в мажилис

Так, за применение насилия не опасного для жизни и здоровья, либо угрозы применения насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи предлагают наказывать штрафом в размере от 500 до 1 тыс. месячных расчетных показателей (МРП), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок, опасного для жизни и здоровья, предусмотрено наказание лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.