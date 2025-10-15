Нормы об ужесточении наказания за нападения на медиков внесли в мажилис

«В реализацию поручения главы государства правительством разработаны и направлены в мажилис парламента поправки в законодательство (№ 16−12/4316 зп-5 от 3 сентября 2025 года), предусматривающие нормы по ужесточению ответственности за применение насилия в отношении медицинских работников или водителей транспортных средств скорой медицинской помощи», — сообщил Бозумбаев, отвечая на запрос депутатов мажилиса.
Так, за применение насилия не опасного для жизни и здоровья, либо угрозы применения насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи предлагают наказывать штрафом в размере от 500 до 1 тыс. месячных расчетных показателей (МРП), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок, опасного для жизни и здоровья, предусмотрено наказание лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.
«Вместе с тем, учитывая необходимость внесения данных поправок отдельным законом в Уголовный и Уголовно-процессуальный Кодексы РК, депутатами инициирован законопроект с указанными нормами для предоставления заключения правительства. На сегодня проект заключения Правительства проходит процедуру согласования в заинтересованных государственных органах и будет в установленном порядке внесен в мажилис парламента», — добавил вице-премьер.
Замглавы кабмина привел информацию министерства здравоохранения о том, что в медицинских организациях внедряются организационно-технические меры, направленные на профилактику правонарушений: установка тревожных кнопок, системы видеонаблюдения.
«На сегодня в 152 стационарах развернуты круглосуточные полицейские посты для предотвращения инцидентов и повышения безопасности персонала и пациентов. Совместно с АО “Казахтелеком” в городах Астана и Алматы проведен пилот по обеспечению смарт-видеожетонами бригад скорой медицинской помощи. Результаты демонстрируют его эффективность в сокращении конфликтных ситуаций с пациентами до 90%. Кроме того, в целях обеспечения безопасности в медицинских организациях планируется внедрение системы видеонаблюдения с применением ИИ-аналитики, тревожных кнопок для экстренного реагирования и централизованной серверной инфраструктуры», — уточнил вице-премьер.
По его словам, для масштабирования данных мер разработан проект межведомственного плана действий по обеспечению безопасности медицинских работников (МЗ, МВД), предусматривающий вывод камер видеонаблюдения в Центр оперативного управления и дежурные части органов внутренних дел, обеспечение быстрого реагирования групп охраны в медицинских организациях, обеспечение работников службы скорой помощи видеожетонами. Как отметил замглавы кабмина, проект плана в настоящее время находится на согласовании в министерстве внутренних дел.
«В целом, указанные законодательные изменения и мероприятия позволят обеспечить правовую защиту медицинских работников, снизить уровень агрессии со стороны населения и повысить престиж профессии медицинского работника», — заключил Бозумбаев.