В аэропорту Уфы временно ограничили полёты

«Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сообщил представитель ведомства Артём Кореняко.
Ранее ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска — там движение рейсов также временно приостановили утром 15 октября. По данным Росавиации, меры связаны с обеспечением безопасности полётов, а в Татарстане из-за активности дронов был объявлен режим беспилотной опасности.
