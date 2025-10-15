Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Уфы временно ограничили полёты

Российские аэропорты утром 15 октября один за другим попадают под временные ограничения. После Нижнекамска ограничения на полёты ввели и в Уфе, заявили в Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сообщил представитель ведомства Артём Кореняко.

Ранее ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска — там движение рейсов также временно приостановили утром 15 октября. По данным Росавиации, меры связаны с обеспечением безопасности полётов, а в Татарстане из-за активности дронов был объявлен режим беспилотной опасности.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.