Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Уфы

Аэропорт Уфы временно не принимает и не выпускает самолеты.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве отметили, что эти меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Все службы аэропортов, авиадиспетчеры и экипажи воздушных судов предпринимают необходимые меры для соблюдения новых требований.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения сразу в шести воздушных гаванях России. Под ограничения попали Владикавказ, Казань, Калуга, Нижнекамск, Самара и Ульяновск.

Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщило об успешном отражении ночной атаки беспилотников. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.