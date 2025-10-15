Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Уфы

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве отметили, что эти меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Все службы аэропортов, авиадиспетчеры и экипажи воздушных судов предпринимают необходимые меры для соблюдения новых требований.
Ранее Росавиация ввела временные ограничения сразу в шести воздушных гаванях России. Под ограничения попали Владикавказ, Казань, Калуга, Нижнекамск, Самара и Ульяновск.
Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщило об успешном отражении ночной атаки беспилотников. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.